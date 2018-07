Görlitz (AFP) Ein Betrunkener hat seinen Rausch in Sachsen mitten auf einem Autobahnparkplatz der A4 ausgeschlafen. Eine Streife der Autobahnpolizei fand den Mann am Mittwochmittag "schnarchend und schlafend wie ein Stein" auf der Durchfahrtsspur des Parkplatzes bei Ottendorf-Okrilla, wie die Polizei in Görlitz am Donnerstag mitteilte.

