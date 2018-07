München (dpa) - Das Model Lena Gercke findet es "furchtbar", sich selbst im Fernsehen zu sehen. "Wie sich mein Gesicht bewegt, wenn ich spreche, und wie meine Stimme klingt - da schäme ich mich echt fremd", sagte die 29-Jährige dem Magazin "Joy".

Insgesamt sei sie in den vergangenen Jahren aber selbstbewusster geworden. "Am Anfang meiner Model-Zeit hatte ich sogar Panik vor Terminen mit meiner Agentur", sagte Gercke. "Ich hab mir Sorgen gemacht, dass sie mein Outfit doof finden. Oder dass sie denken: "Oh, die hat ein Kilo zugenommen"." Davor habe sie inzwischen aber keine Angst mehr. "Wenn die Waage ein Kilo mehr zeigt - na und?!"

Gercke gewann 2006 die erste Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" und war anschließend regelmäßig in Werbespots und als Moderatorin aktiv. 2013 und 2014 war sie Jurymitglied bei "Das Supertalent".