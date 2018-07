Istanbul (AFP) Eine Erklärung der türkischen Religionsbehörden Diyanet zu Kinderehen hat am Donnerstag scharfe Kritik hervorgerufen. Insbesondere die oppositionelle Volkspartei (CHP) kritisierte die Erklärung, in der Diyanet laut Medienberichten eine Heirat für Mädchen ab neun Jahren für zulässig erklärt hatte. Für Jungen wurde demnach ein Alter von zwölf Jahren in der Erklärung genannt, die nach den Protesten von der Diyanet-Website gelöscht wurde.

