Sydney (AFP) Zum zweiten Mal binnen einer Woche hat ein australisches Kriegsschiff bei einem Einsatz im Arabischen Meer große Mengen Drogen beschlagnahmt. Gefunden wurden dreieinhalb Tonnen Haschisch mit einem Verkaufswert von umgerechnet rund 118 Millionen Euro, wie der Kommandant der "HMAS Warramunga", Dugald Clelland, am Freitag mitteilte. Die Besatzung der Fregatte hatte demnach am Mittwoch mit Unterstützung eines britischen Marinehubschraubers in internationalen Gewässern ein verdächtiges Schiff durchsucht und die Drogen gefunden.

