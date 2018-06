Frankfurt/Main (AFP) Eine große Menge Ecstasy-Tabletten aus Paraguay hat der Zoll am Flughafen in Frankfurt am Main beschlagnahmt. Wie das dortige Hauptzollamt am Freitag mitteilte, machten Beamte in Postsendungen aus dem südamerikanischen Land insgesamt 20.4000 blaue Tabletten ohne Aufschrift in Kaffeedosen aus. Ein Test wies Amphetamin nach.

