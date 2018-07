Bochum (SID) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum leiht den U21-Nationalspieler Philipp Ochs bis zum Saisonende vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim aus. Der 20-Jährige hat in seiner Statistik 19 Bundesligaspiele sowie fünf Einsätze (ein Tor) in der Europa League stehen. Für die deutsche U21 traf der Offensivspieler zuletzt in vier Einsätzen zweimal.