Paris (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu einem Besuch beim französischen Staatschef Emmanuel Macron eingetroffen. Macron empfing den Türken, der sich seit Kurzem wieder um eine Verbesserung der Beziehungen zur EU bemüht, im Élyséepalast in Paris. Amnesty International rief den französischen Präsidenten vor dem Treffen auf, sich stärker für die Menschenrechte in der Türkei einzusetzen. Macron hatte bereits in Aussicht gestellt, auch die Lage von in der Türkei inhaftierten Journalisten anzusprechen.

