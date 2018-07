Bremen (dpa) - Deutschlands größte Genossenschaftsmolkerei, das Deutsche Milchkontor, hat den Anteil an gentechnikfreier Milch erheblich ausgeweitet. Das sagte DMK-Vorstandschef Ingo Müller der Deutschen Presse-Agentur in Bremen. Solche Erzeugnisse enthalten keine gentechnisch veränderten Organismen. Außerdem schätzt das Management, dass Butter in Deutschland in Kürze wieder günstiger werden könnte.

