Goslar (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Samstag in Goslar seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu empfangen. Bei dem Treffen in Gabriels Heimatstadt wollten die beiden Politiker laut Auswärtigem Amt unter anderem über die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei sprechen. Derzeit sitzen sieben Deutsche in türkischer Haft, bei denen die Bundesregierung von "politisch motivierten Vorwürfen" ausgeht. Unter ihnen ist der deutsch-türkische "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel.

