München (SID) - Herbstmeister Bayern München bestreitet seine Generalprobe für den Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen (Freitag/20.30 Uhr/ZDF und Eurosport) am Dienstag (17.00 Uhr) gegen Drittligist SG Sonnenhof Großaspach. Das teilten die Münchner am Samstag mit. Der Eintritt zur Begegnung des deutschen Meisters mit dem Drittliga-Sechsten in der heimischen WM-Arena ist kostenlos.