Köln (dpa) - Die Pegelstände des Rheins sind in der Nacht in Nordrhein-Westfalen weiter geklettert. In Köln lag die Marke am frühen Morgen bei rund 7,80 Metern, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte. Experten rechneten für morgen mit 8,30 bis 8,80 Metern in Köln. Das würde das vorläufige Aus für den Schiffsverkehr bedeuten. Auch in Düsseldorf stieg der Pegelstand in der Nacht auf 7,25 Meter. Die Stadt errichtete eine Schutzwand am sogenannten alten Hafen. Damit soll verhindert werden, dass Wasser in den Altstadtbereich vordringen kann.

