Lackenhof (SID) - Die deutschen Snowboarder zeigen sich vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang weiter in guter Verfassung. Beim Team-Wettbewerb im Rahmen des Weltcups in Lackenhof am Ötscher in Niederösterreich belegten Selina Jörg (Sonthofen) und Patrick Bussler (Aschheim) den dritten Rang. Das Rennen, das als Parallel-Riesenslalom ausgetragen wurde, gewannen die Österreicher Claudia Riegler und Andreas Promegger vor ihren Mannschaftskollegen Sabine Schöffmann und Alexander Payer.