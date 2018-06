Peine (AFP) Der Streit um einen bevorzugten Platz an der Supermarktkasse hat im niedersächsischen Peine zu einer Prügelei zweier 59 und 63 Jahre alten Männer geführt. Auslöser für den Streit am Samstag war, dass der 59-Jährige an einer gerade eröffneten Kasse für seine Lebensgefährtin den "Platzhalter" spielen wollte, teilte die Polizei mit.

