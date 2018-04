Chihuahua (AFP) Bei Revierkämpfen verfeindeter Drogenkartelle im Norden Mexikos sind binnen zwei Tagen 30 Menschen getötet worden. Ihre Leichen wurden am Donnerstag und Freitag in dem an die USA grenzenden Bundesstaat Chihuahua entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Ein weiteres Opfer sei am Samstag seinen Verletzungen erlegen. Unter den Toten seien vier Frauen und drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

