Los Angeles (AFP) Hollywoods Verband der Auslandspresse hat am Sonntag neben den Golden Globes auch zwei Millionen Dollar (knapp 1,7 Millionen Euro) an zwei Journalisten-Vereinigungen verliehen. Jeweils die Hälfte der Spende gehe an das International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) und an das Committee to Protect Journalists (Komitee zum Schutz von Journalisten), teilte Verbands-Präsidentin Meher Tatna am Sonntag anlässlich der Golden-Globes-Gala in Beverly Hills mit.

