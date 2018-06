Mainz (AFP) Der Vorsitz der Justizministerkonferenz ist am Montag offiziell an Thüringen übergegangen. Der Erfurter Ressortchef Dieter Lauinger (Grüne) übernahm die Leitung der Länderrunde von seinem rheinland-pfälzischen Kollegen Herbert Mertin (FDP), wie das Justizministerium in Mainz mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.