Damaskus (dpa) - Die Eskalation der Gewalt im Nordwesten Syriens macht die humanitäre Lage für Zehntausende Zivilisten immer dramatischer. Allein in den vergangenen beiden Monaten flohen mehr als 60 000 Menschen aus Orten der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib und Nachbargebieten vor Gefechten und Bombardierungen, wie das UN-Nothilfebüro Ocha erklärte. Bei Luftangriffen am Sonntag starben nach Angaben von Aktivsten mindestens 21 Zivilisten. Die Lager für Vertriebene in der Region hätten bereits ihre Kapazität erreicht. Kaltes und nasses Winterwetter macht die Lage noch schwieriger.

