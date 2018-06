Berlin (SID) - Gute Nachrichten für die Hockey-Fans in Deutschland: Sport1 zeigt alle Spiele der Hallen-Weltmeisterschaften vom 7. bis 11. Februar in Berlin mit deutscher Beteiligung live auf seinen Plattformen. Den Anfang macht am 7. Februar die Frauen-Nationalmannschaft. Die Partie Deutschland gegen Namibia läuft ab 18 Uhr im Free-TV auf Sport1. Um 20.35 Uhr folgt die Begegnung der Männer gegen Australien.

Die Endspiele finden am 11. Februar in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt und werden ebenfalls auf den Plattformen von Sport1 zu sehen sein. Die Teams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) absolvieren je fünf Vorrundenspiele in zweieinhalb Tagen. Am Freitagnachmittag stehen bereits die Viertelfinals der Männer auf dem Programm.

Die Sendetermine der Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung in der Übersicht:

Mittwoch, 7. Februar

Frauen:

Deutschland - Russland (11.15 Uhr), Sport1.de/Sport1+

Deutschland ? Namibia (18 Uhr), Sport1

Männer:

Deutschland ? Kasachstan (12.25 Uhr), Sport1.de/Sport1+

Deutschland ? Australien (20.35 Uhr), Sport1

Donnerstag, 8. Februar 2017

Frauen:

Deutschland ? Ukraine (11.15 Uhr), Sport1.de/Sport1+

Deutschland ? Tschechien (18 Uhr), Sport1

Männer:

Deutschland ? Tschechien (12.25 Uhr), Sport1.de/Sport1+

Deutschland ? Polen (19.25 Uhr), Sport1

Freitag, 9. Februar 2017

Frauen:

Deutschland - Australien (15 Uhr), Sport1

Männer:

Deutschland ? Trinidad und Tobago (11.45 Uhr), Sport1.de/Sport1+