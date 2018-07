Berlin (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Bedeutung des sozialen Engagements für ein demokratisches Gemeinwesen gewürdigt. Die Demokratie in Deutschland sei "stark, weil es unzählige Menschen gibt, die sich auf vielfältige Weise für das Gemeinwesen engagieren", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin. Das Staatsoberhaupt äußerte sich beim Neujahrsempfang für Repräsentanten des öffentlichen Lebens und mehr als 70 engagierte Bürger in Schloss Bellevue.

