Chemnitz (AFP) In Sachsen ist ein einjähriger Junge in einen Bach gefallen und gestorben. Die Mutter meldete das Kleinkind am Montagnachmittag im Erzgebirgskreis als vermisst, woraufhin Polizei und Feuerwehr sofort eine Suchaktion starteten, wie die Polizei Chemnitz am Montagabend mitteilte. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Fährtenhund wurden eingesetzt.

