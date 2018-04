Ruhpolding (SID) - Die deutschen Biathleten können beim Heim-Weltcup in Ruhpolding wieder auf Simon Schempp und Erik Lesser bauen. Die beiden Topläufer des Deutschen Skiverbandes (DSV) haben am Dienstag ohne Probleme trainiert und stehen für das Einzelrennen am Mittwoch (14.20 Uhr/ZDF und Eurosport) über 20 km zur Verfügung. "Wir sind wieder vollzählig. Erik hat gut trainiert. Auch bei Simon gibt es Positives zu vermelden", sagte DSV-Trainer Andreas Stitzl am Dienstag.

Massenstart-Weltmeister Schempp (Uhingen) hatte in der vergangenen Woche in Oberhof wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel auf Verfolgung und Staffel verzichten müssen. Lesser (Frankenhain) hatte wegen eines Infekts komplett gefehlt.

Bei Schempp müsse man nun aber "den Wettkampf abwarten, was die Muskulatur hergibt", sagte Stitzl: "Von der Kondition her fühlt er sich richtig gut. Er braucht jetzt ein Erfolgserlebnis."

Dies gilt für die gesamte Männermannschaft, für die es im Olympiawinter erst zu drei Podest-Plätzen (einmal Staffel) gereicht hat. Vor allem Dominator Martin Fourcade (Frankreich) und Johannes Thingnes Bö (Norwegen) prägen wenige Wochen vor den Spielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) das Geschehen.

Man sehe deren Dominanz natürlich, so Stitzl, "aber das beunruhigt uns noch nicht. Wir halten an unserer Vorbereitung fest und bleiben dran." In Ruhpolding wolle man "ums Podium mitlaufen. Wir greifen voll an".

Bei den Männern steht am Freitag noch die Staffel und am Sonntag der Massenstart auf dem Programm. Die Frauen um Laura Dahlmeier starten am Donnerstag mit dem Einzel über 15 km, am Samstag folgt die Staffel, am Sonntag ebenfalls des Massenstart.