Hamburg (AFP) Der Autor Michael Wolff, der Donald Trump in seinem Enthüllungsbuch "Fire and Fury" die geistigen Fähigkeiten zur Führung des Landes abspricht, wollte nach eigenen Angaben ursprünglich eine Erfolgsgeschichte über den US-Präsidenten schreiben. "Ich war absolut bereit, ein anderes Buch zu schreiben, eines, in dem Trump ein erfolgreicher Präsident ist", sagte Wolff laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit".

