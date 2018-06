Reims (AFP) Ein nach dem Durchzug des Sturms "Eleanor" in Frankreich vermisster Deutscher ist tot. Die Leiche des 70-Jährigen wurde am Mittwoch nach einwöchiger Suche in der ostfranzösischen Gemeinde Rouvres-sur-Aube im Fluss Aube gefunden, wie die Behörden mitteilten. Der aus Düsseldorf stammende Mann hatte in dem Ort im Département Haute-Marne seinen Zweitwohnsitz. Sein Leichnam wurde 300 Meter von seinem Haus entfernt entdeckt.

