München (AFP) Im Prozess gegen den Waffenlieferanten des Amokläufers von München hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sieben Jahren und zwei Monaten gefordert. Philipp K. habe sich der fahrlässigen Tötung in neun Fällen und der fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen schuldig gemacht, erklärte die Staatsanwaltschaft München I am Mittwoch in ihrem Plädoyer. Außerdem habe er gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen.

