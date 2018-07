Wuppertal (AFP) Im nordrhein-westfälischen Solingen ist ein drei Jahre altes Mädchen getötet worden. Unter dringendem Tatverdacht nahm die Polizei den 18-jährigen Lebensgefährten der Mutter fest, wie die Beamten am Donnerstag in Wuppertal mitteilten. Demnach hatte die 24-jährige Frau am Mittwochabend einen Notruf abgesetzt und angegeben, ihre Tochter atme nicht mehr. Eine Notärztin habe dann nur noch den Tod des Kinds feststellen können.

