Berlin (AFP) Juso-Chef Kevin Kühnert will mit einer Deutschlandtour in seiner Partei für ein Nein zur Neuauflage der großen Koalition werben. "Ich werde im Land unterwegs sein und insbesondere mit vielen Delegierten sprechen", sagte Kühnert am Donnerstag dem Portal "Zeit Online". Er spielte damit auf den SPD-Sonderparteitag am 21. Januar an, der die laufenden Sondierungsgespräche mit der Union bewerten und über die Aufnahme förmlicher Koalitionsverhandlungen entscheiden soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.