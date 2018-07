Gaza (AFP) Bei Zusammenstößen im Gazastreifen haben israelische Soldaten nach palästinensischen Angaben einen Palästinenser getötet. Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, hatte der Mann am Donnerstag an der Grenzanlage zu Israel an Protesten gegen die Nahost-Politik der USA teilgenommen. Soldaten, die an der Grenze postiert waren, eröffneten demnach das Feuer. Der Demonstrant sei von Kugeln in die Brust getroffen worden.

