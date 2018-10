Berlin (AFP) Der Linken-Politiker Gregor Gysi ist wenig begeistert von seinem am Dienstag anstehenden runden Geburtstag. "Ehrlich gesagt, 70 klingt irgendwie alt", sagte Gysi, der im vergangenen Herbst zum sechsten Mal direkt in den Bundestag gewählt wurde, der Nachrichtenagentur AFP. "Aber mir wurde gesagt, dass 80 erst alt ist - mal sehen, was man mir dann erzählt."

