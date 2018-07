Berlin (AFP) Die Grünen haben Union und SPD Zaghaftigkeit in der Sicherheitspolitik vorgeworfen. Die Innenexpertin Irene Mihalic sagte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Berlin: "Es verwundert schon sehr, dass CDU, CSU und SPD in ihrem Sondierungspapier trotz der aktuellen Sicherheitslage keinerlei Gestaltungsanspruch in der Innenpolitik zu haben scheinen."

