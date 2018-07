Berlin (AFP) Der SPD-Vorstand hat sich nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit der Union mit breiter Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Für eine entsprechende Empfehlung an den SPD-Sonderparteitag am 21. Januar stimmten am Freitag nach Angaben aus Parteikreisen nach kontroverser Debatte 34 Vorstandsmitglieder; es gab sechs Gegenstimmen. 40 der 45 Mitglieder des Gremiums waren anwesend.

