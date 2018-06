Berlin (AFP) Die Linkspartei hat die Ergebnisse der Sondierungsgespräche von Union und SPD scharf kritisiert. "Das Einzige, was sie mit ihren Vereinbarungen stabilisieren, ist die krasse soziale Ungerechtigkeit in diesem Land", erklärte Fraktionschefin Sahra Wagenknecht am Freitag in Berlin. Im Fall einer Neuauflage der großen Koalition werde "alles so weitergehen: Niedriglöhne, unsichere Jobs, Altersarmut".

