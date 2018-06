Hamburg (dpa) - Der Angeklagte im Mordprozess um das Messerattentat in einem Hamburger Supermarkt hat zu Prozessbeginn von seinem Anwalt ein Geständnis verlesen lassen. "Er bekennt sich in allen Anklagepunkten ausdrücklich schuldig", erklärte der Anwalt des 26-jährigen Palästinensers am Freitag.

