Zagreb (dpa) - Titelverteidiger Deutschland will mit einem Sieg gegen Montenegro in die Handball-Europameisterschaft starten. Die DHB-

Auswahl geht heute in Zagreb als Favorit in ihr erstes Turnierspiel, in dem Bundestrainer Christian Prokop seine EM-Premiere erlebt. Weitere Vorrundengegner des Europameisters in der Gruppe C sind am Montag der WM-Dritte Slowenien und am kommenden Mittwoch Mazedonien. Ziel der deutschen Mannschaft ist es, mit der maximalen Punktausbeute in die Hauptrunde einzuziehen.

