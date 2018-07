Berlin (AFP) 1000 Euro leihen, aber nur 994 Euro zurückzahlen: Mit diesem Angebot will das Online-Kreditportal Smava Verbraucher davon überzeugen, sich von Internetvermittlern Geld zu leihen. Das Sonderangebot hat eine Laufzeit von drei Jahren bei einem Zins von minus 0,4 Prozent, wie Smava am Montag mitteilte. Bei Dispo- und Ratenkrediten würden deutlich höhere Zinsen fällig als im Netz, so die Kreditvermittler.

