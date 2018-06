Jakarta (AFP) Im Gebäude der indonesischen Börse in Jakarta ist am Montag Medienberichten zufolge ein innen gelegener Balkon eingestürzt. Menschen seien umher gerannt und hätten nach Schutz gesucht, berichteten örtliche Medien. Auf Fernsehbildern waren Menschen in Panik zu sehen. Beamte versuchten, das Gebäude zu evakuieren, das von Schutt übersät war.

