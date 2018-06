Bukarest (AFP) Der rumänische Ministerpräsident Mihai Tudose ist am Montag nur sieben Monate nach seiner Ernennung zurückgetreten. Er trete wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei zurück, erklärte Tudose nach einer Vorstandssitzung der Rumänischen Sozialdemokraten, in der ihm die Mitglieder ihr Vertrauen entzogen. Hintergrund ist ein Streit mit dem starken Mann der Partei, Liviu Dragnea.

