An Bord des Papstflugzeugs (AFP) Papst Franziskus hat vor einem Atomkrieg gewarnt. "Ich habe wirklich Angst", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Montag während seines Flugs nach Chile. Die Welt stehe am Rand einer nuklearen Katastrophe. Ein Zwischenfall reiche aus, um einen atomaren Angriff hervorzurufen, sagte Franziskus nach dem Raketen-Fehlalarm, der die Menschen im US-Bundesstaat Hawaii am Wochenende in Angst und Schrecken versetzt hatte.

