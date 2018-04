Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Rekordhoch am Vortag ist der Dax gemächlich in den Handel gestartet. Am Morgen notierte der deutsche Leitindex prozentual unverändert beim Stand von 13 559,82 Punkten. Einkaufsmanagerindizes für Deutschland hinterließen kaum Spuren.

Am Vortag hatte der Dax bei 13 596 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte erreicht. Insgesamt beurteilen Marktteilnehmer die Chancen für den Dax weiterhin positiv. Experten zufolge könnte der Dax nun die 14 000er-Marke in Angriff nehmen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Mittwoch im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 27 336,01 Punkte nach. Für den TecDax ging es um 0,39 Prozent auf 2693,84 Punkte runter. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbuchte ebenfalls ein leichtes Minus.

Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader wies darauf hin, dass die Bewertungen deutscher Aktien im Vergleich mit US-Unternehmen noch immer gemäßigt seien. Zudem habe der Dax eine Konsolidierungsphase hinter sich, während an der Wall Street die Party immer weiter gegangen sei. Cutkovic sieht daher Potenzial für eine Aufholjagd.

Am Dienstag wurden an der Wall Street die Standardwerte von durchwachsenen Geschäftszahlen großer Konzerne ein wenig ausgebremst, während Technologiewerte zulegen konnten. In Asien gab es nach der dortigen Rally keine klare Tendenz.

Aktien von Stahlunternehmen legten hierzulande zur Wochenmitte nach optimistischen Aussagen der US-Investmentbank Goldman Sachs zu. Im SDax, der kurz nach der Eröffnung einen weiteren Rekord markierte, gewannen die Papiere von Klöckner & Co als bester Wert fünf Prozent. An der MDax-Spitze gewannen die Anteile von Salzgitter 1,79 Prozent und an der Dax-Spitze jene von Thyssenkrupp 1,49 Prozent dazu. Ein verhaltener Ausblick des US-Halbleiterherstellers Texas Instruments auf das laufende erste Quartal belastete hingegen die Kurse deutscher Chipkonzerne. Am Dax-Ende verlor Infineon 1,85 Prozent.

Bei den Aktien des Solartechnik-Ausrüsters SMA Solar honorierten hingegen die Anleger die jüngsten Geschäftszahlen mit einem Aufschlag von mehr als fünf Prozent, womit sie der zweitbeste TecDax-Wert waren nach den Anteilen des Biotech-Unternehmens Medigene. Eine Abstufung der Südzucker-Aktien auf "Underperform" durch die französische Bank Exane BNP Paribas drückte am MDax-Ende die Aktien des Zuckerproduzenten mit fast drei Prozent ins Minus.