München (AFP) Im Millionenstreit von FC-Bayern-Star Franck Ribéry mit seinem früheren Berater soll nun ein Gutachter für Klarheit sorgen. Das Landgericht München I ordnete am Dienstag in dem Zivilprozess an, ein Gutachten über einen Schriftvergleich einzuholen. Damit blieb zunächst offen, wann eine Entscheidung in dem Fall zu erwarten ist.

