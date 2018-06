New York (AFP) Der Chef von Blackrock, dem weltweit größten Vermögensverwalter aus den USA, hat die Unternehmenslenker an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnert. Um langfristig zu wachsen, müsse jedes Unternehmen nicht nur gute finanzielle Ergebnisse erzielen, sondern gleichzeitig beweisen, dass es einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leiste, schrieb Larry Fink in seinem jährlichen Brief an die Lenker großer Unternehmen. Alle müssten profitieren: Aktionäre, Beschäftigte, Kunden und die Gemeinschaft, in der ein Unternehmen tätig sei.

