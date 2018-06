Karlsruhe (AFP) Mit einem offenen Haftbefehl hat ein 66-Jähriger am Dienstag Einlass zur Verhandlung über die Grundsteuer beim Bundesverfassungsgericht begehrt. Wie die für das Gericht zuständige Bundespolizeiinspektion am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte, wurde er wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das die Haftpflichtversicherung für Autos und andere Kraftfahrzeuge regelt, gesucht. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stießen die Beamten auf den Haftbefehl.

