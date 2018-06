Irsee (AFP) SPD-Chef Martin Schulz sieht in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU die Möglichkeit, über das Sondierungsergebnis hinausgehende Inhalte zu verankern. "Ein Sondierungspapier ist kein Koalitionsvertrag", sagte Schulz am Mittwoch bei einem Besuch der bayerischen SPD-Landtagsfraktion im schwäbischen Kloster Irsee. Es könne sein, dass in Koalitionsverhandlungen "Dinge hinzukommen, dass Sachen weiter vertieft werden".

