Straßburg (AFP) Der irische Regierungschef Leo Varadkar hat London vor einem Zurückrudern in der Frage der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland gewarnt. Es sei "unmöglich", mit dem EU-Austritt Großbritanniens zu einer harten Grenze - einem "Hindernis für Personen und Waren" - zurückzukehren, sagte er am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg.

