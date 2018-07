Den Haag (AFP) Amsterdams Flughafen Schiphol bereitet sich auf einen schweren Sturm vor. Wegen stürmischen Wetters werde es am Donnerstag zu Störungen im Flugverkehr kommen, warnte die Flughafen am. Bereits am Mittwoch fielen dutzende Flüge aus oder hatten Verspätung. Meteorologen sagten für Donnerstag Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde in weiten Teilen der Niederlande voraus.

