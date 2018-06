Washington (AFP) Die US-Regierung will gegen das Urteil eines kalifornischen Gerichts zugunsten des Schutzprogramms für illegal in die USA gekommene junge Migranten Berufung vor dem Obersten Gerichtshof des Landes einlegen. Durch die Umgehung eines Berufungsgerichts in Kalifornien solle Zeit gewonnen werden, teilte das US-Justizministerium am Dienstag mit.

