Frankfurt/Main (AFP) Die iranische Zentralbank hat eine Milliardenklage gegen die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream aus Luxemburg eingereicht. Wie die Deutsche Börse am Donnerstag mitteilte, fordert die Zentralbank die Herausgabe von Vermögenswerten in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar (4,0 Milliarden Euro) zuzüglich Zinsen. Alternativ verlange die Zentralbank mit ihrer in Luxemburg eingereichten Klage Schadenersatz in gleicher Höhe.

