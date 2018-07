Berlin (AFP) Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hat einen entschiedenen Einsatz gegen Antisemitismus in Deutschland gefordert. Es sei "beschämend", dass jüdische Einrichtungen von der Polizei geschützt werden müssten und sich Juden nicht trauten, sich auf der Straße erkennen zu geben, sagte Kauder am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "So etwas geht in unserem Land nicht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.