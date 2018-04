Ludwigshafen (AFP) In Ludwigshafen hat eine Polizistin einen aggressiv auftretenden Mann mit einem Schuss am Bein verletzt. Der 43-Jährige hantierte nach bisherigen Ermittlungen am Donnerstag auf dem Rathausplatz mit einem Messer und bedrohte die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Er legte das Messer demnach trotz mehrfacher Aufforderung nicht ab und näherte sich stattdessen den Polizisten.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.