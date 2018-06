Braunschweig (AFP) Einen Seecontainer voller Hoverboards hat der Zoll in Hildesheim vor dem geplanten Verkauf im Weihnachtsgeschäft aus dem Verkehr gezogen. Die in China produzierten Hoverboards seien so sehr mit Schadstoffen belastet gewesen, dass sie noch nicht mal in Deutschland entsorgt werden sollten, sondern jetzt zurückgeschickt wurden, wie das Hauptzollamt in Braunschweig am Donnerstag mitteilte. Unter anderem lag die Bleibelastung um mehr als das Hundertfache über dem Erlaubten.

