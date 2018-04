Wien (AFP) Der neue österreichische Innenminister Herbert Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ hat die Bildung einer eigenen Grenzschutzeinheit angekündigt. Diese solle in der Lage sein, innerhalb weniger Stunden Sperren und Kontrollen an Österreichs Grenzübergängen einzurichten, sagte Kickl am Donnerstag der "Tiroler Tageszeitung".

